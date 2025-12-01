Tutto lo sport locale: pari Fbc Saronno, cade la Caronnese. Pari il derby Solaro-Ceriano. Nel volley impresa Caronno
1 Dicembre 2025
SARONNO – Tanti i temi dello sport locale nello scorso fine settimana. Nel calcio, in serie D spicca la vittoria della Varesina sulla corazzata Chievo; in Eccellenza battuta d’arresto casalinga della Caronnese, mentre il Fbc Saronno non è andato oltre il pari a Giussano. In Promozione pari l’emozionante derby fra Universal Solaro e Ceriano Laghetto, in Terza categoria passo falso dei saronnesi dell’Equipe Garibaldi.
Serie D
Calcio serie D: la Varesina espugna Verona, colpo pesante sul campo del Chievo
Eccellenza
Calcio Eccellenza, Vis Nova pericolosa, Saronno vicino al colpo: è parità a Giussano
Calcio Eccellenza, la Caronnese cade in casa con l’Arcellasco: quarto ko stagionale e vetta sempre più lontana
Calcio Eccellenza: 6 gol nello spareggio per l’ultimo posto, Ardor Lazzate rimanda ancora la vittoria
Promozione
Calcio Promozione, derby ricco di emozioni tra Solaro e Ceriano; vola l’Aurora Cantalupo, male l’Sc United
Prima e Seconda categoria
Calcio 1′ e 2′ cat. locale: volano Cistellum e Gerenzanese, bene Amor Sportiva, pari per la Pro Juve
Terza categoria
Calcio 3′ cat. A, Equipe Garibaldi cade con la Virtus Sedriano
Primavera2
Nel volley, serie B maschile, la Ets Rossella Caronno ha superato la ex capolista Mozzate.
Volley serie B, impresa della Rossella Caronno: stesa la (ex) capolista Mozzate
Riposo nel weekend per la Robur Saronno, basket serie B Interregionale che aveva anticipato mercoledì perdendo con Gazzada, coi roburini sempre più inguaiati in classifica.
Basket, prosegue la serie nera della Robur Saronno: perso anche il derby
(foto archivio)
