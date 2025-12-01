Saronnese

UBOLDO – Il silenzio è stato rotto dalla musica della fanfara e della banda, che hanno accompagnato il conto alla rovescia verso l’accensione dell’albero di Natale avvenuta domenica 30 novembre davanti a una numerosa cornice di famiglie e cittadini.

Alle 17, insieme al gruppo alpini di Uboldo e alle autorità, è stato acceso il grande abete che ha illuminato il centro dando ufficialmente il via alle festività. Tanti i presenti, con molti bambini rimasti a lungo sotto l’albero per assistere al momento più atteso e scattare fotografie ricordo.

Dopo l’accensione, il corteo musicale si è spostato verso il parco Falcone Borsellino per allietare il mercatino natalizio, portando note e atmosfera di festa tra le bancarelle.

La serata è poi proseguita all’oratorio con un evento conviviale: il gruppo alpini ha offerto un rinfresco ai cittadini, trasformando la manifestazione in un’occasione di incontro e condivisione.

