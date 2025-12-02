Eventi

SARONNO – Lunedì 8 dicembre, alle 12, sarà inaugurato il presepe del Gruppo Sant Antoni da Saronn, un appuntamento atteso che darà ufficialmente il via alle iniziative natalizie cittadine.

Pennelli, materiali semplici e tanta manualità: così prende forma anche quest’anno il grande presepe del Gruppo Sant’Antonio, dove i volontari sono già al lavoro per allestire la tradizionale rievocazione della Natività immersa in un contesto tipicamente lombardo. I preparativi sono partiti nei giorni scorsi e il dietro le quinte è stato condiviso anche con un video pubblicato sulla pagina Facebook del gruppo, visibile al link.

Nel filmato vengono mostrate le diverse fasi di montaggio: dalle strutture agli scenari, ogni elemento è realizzato interamente a mano, con un lavoro corale che richiede precisione, creatività e dedizione. L’obiettivo è creare un presepe “a misura d’uomo”, capace di coinvolgere i visitatori e renderli parte di un racconto che unisce fede, storia e identità locale.

Il progetto, come ogni anno, nasce dall’impegno del gruppo di Sant’Antonio, che mette a disposizione tempo, competenze artigianali e passione per trasformare l’area prescelta in un percorso narrativo ispirato alle atmosfere della Lombardia di un tempo. Un viaggio attraverso ambientazioni, dettagli e scene che ripropongono la Natività all’interno della vita quotidiana di un passato rurale che appartiene alla memoria del territorio.

L’inaugurazione sarà aperta a tutta la cittadinanza: famiglie, bambini e curiosi potranno scoprire da vicino il frutto del lavoro dei volontari e immergersi nell’atmosfera dell’avvio del Natale saronnese.

(foto del Gruppo Sant Antoni da Saronn)

