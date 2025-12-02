Comasina

CESANO MADERNO – Questa sera alle 20.30, nella sala conferenze dell’Oasi Lipu di via Don Orione 43, è in programma la seduta della commissione comunale Pianificazione del territorio durante la quale verrà illustrato il piano delle cantierizzazioni relativo alla tratta B2 dell’autostrada Pedemontana sul territorio comunale di Cesano Maderno.

Alla seduta parteciperanno anche i rappresentanti di Autostrada Pedemontana Lombarda, chiamati a presentare nel dettaglio lo stato dell’opera e gli interventi previsti. La commissione è aperta al pubblico secondo le modalità indicate dal regolamento comunale. La diretta streaming sarà disponibile sul sito del Comune,.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09.

(foto archivio: la Pedemontana si prepara ad avanzare, oggi riunione della commissione comunale sulle future cantierizzazioni in territorio di Cesano Maderno)

02122025