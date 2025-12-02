Basket

SARONNO – Fine settimana intenso per il settore giovanile della Robur Basket Saronno, impegnato con le formazioni U19, U17 Gold, U17 Silver e U17 Promo. Il bilancio è complessivamente positivo, con tre vittorie e una sconfitta maturata dopo una prova comunque incoraggiante.

U19 – Cermenate–Robur 64-68

Prestazione solida e vittoria meritata per i ragazzi di De Piccoli. L’avvio è brillante, con buon ritmo e difesa aggressiva. Cermenate rientra approfittando di un momento di confusione offensiva dei saronnesi, e a inizio ultimo quarto il margine si riduce a un solo punto. Nel finale la Robur ritrova ordine e intensità, chiudendo la gara grazie alla difesa e ai canestri decisivi del capitano Merico.

Robur: Tolotti 21, Merico 19, Paternoster 5, Calcagni 5, Cormio 5, Rota 4, Hassan 4, D’Obici 3, Pasquariello 2. All.: De Piccoli, Masini.

U17 Gold – Binasco–Robur 44-55

Primo quarto molto efficace e subito vantaggio in doppia cifra. In seguito l’attacco procede a fasi alterne, ma la difesa resta solida e permette di gestire il margine senza troppi rischi. Percentuali non alte e qualche palla persa complicano una partita che poteva essere chiusa prima, ma il risultato non è mai davvero in discussione. Ora testa al prossimo impegno con Cucciago.

Robur: Basilico 3, Crepaldi 11, Borroni 5, Mora, Bulgari, Restelli 5, Villa 1, Pagnoncelli 8, Hassan 7, Ginocchio 7, Lissi 6, Favata 2. All.: Ferrario.

U17 Silver – Casoratese–Robur 70-83 dts

Vittoria sofferta ma di grande carattere. Ottimo avvio con difesa intensa e attacco corale. Nella ripresa il controllo sfuma e al 37’ la Robur si ritrova sotto di 5. Un finale combattuto, tra errori da entrambe le parti, porta al supplementare, dove i saronnesi dominano con un parziale di 6-19 che chiude definitivamente la sfida.

Robur: Brocca 16, Annecca, Sorrentino 20, Albanese, Paternoster 14, Merico 6, Marchesi 6, Pregnolato 9, Ognissanti, Cavaletti, Lonati 12. All.: Camorani.

U17 Promo – Robur–Ma.Go. 57-66

Buon avvio con difesa solida e contropiede efficace, spesso in vantaggio in doppia cifra. La ripresa si complica per alcune palle perse e per la maggiore aggressività degli avversari. Nel finale, la ricerca del recupero espone la Robur a qualche canestro di troppo. Nonostante la sconfitta, il percorso di crescita appare evidente.

Robur: Zaffaroni 8, Livieri D., Livieti A. 1, Molinari 3, Cattaneo 16, Bestetti 6, Dimuro 4, Monachesi 12, Merella 7, Licata, Volonté, Marazzi. All.: Camorani.

