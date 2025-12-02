Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Prime notizie di mercato per la Caronnese (Eccellenza) che – come annunciato dal sito specialistico del calcio locale paolozerbi.com – si prepara al primo annuncio ufficiale della nuova gestione tecnica. I rossoblù sono infatti prossimi a formalizzare l’arrivo di Youns El Hilali, seconda punta classe 2003 che ha iniziato la stagione all’Orvietana in Serie D. In passato ha giocato anche nella seconda divisione olandese, nel Cambuur.

Per il direttore sportivo Ivan Zampaglione si tratterebbe del primo innesto da quando è approdato a Caronno Pertusella poche settimane fa.

LEl Hilali è un profilo giovane, con un passato da elemento di spicco nella Primavera del Milan. Nel suo recente percorso anche l’esperienza al Pavia, con cui lo scorso anno ha conquistato il campionato di Eccellenza, proprio sotto la direzione sportiva di Zampaglione.

Classifica

Arconatese 36 punti, Solbiatese 27, Caronnese e Fbc Saronno 23, Legnano e Besnatese 21, Rhodense e Vergiatese 20, Magenta 19, Vis Nova Giussano, Arcellasco e Mariano 17, Sedriano e Lentatese 16, Sestese 15, Altabrianza 12, Vigevano 11, Ardor Lazzate 9.

(foto paolozerbi.com: El Hilali, pronto per la Caronnese)

02112025