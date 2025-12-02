Calcio

SARONNO – Primo movimento in entrata per il Fbc Saronno nel mercato invernale. La società biancoceleste ufficializza il ritorno di Samuel Sardo, esterno d’attacco proveniente dalla Vogherese e reduce da un’esperienza in Serie D con il Bra. Per il giocatore si tratta di un rientro in biancoceleste dopo le stagioni trascorse nei campionati nazionali.

Samuel aveva già vestito la maglia del Saronno distinguendosi per qualità e duttilità offensiva, prima di intraprendere il percorso tra Serie D ed Eccellenza. Il club sottolinea l’entusiasmo con cui l’attaccante ha scelto di tornare, deciso a dare un contributo immediato alla squadra nell’attuale campionato. La firma è già stata messa ed è stato già visto all’opera negli ultimi match, con la società che saluta il suo nuovo innesto con un “bentornato” carico di aspettative. Per i biancocelesti si tratta di un rinforzo importante nel reparto offensivo in vista delle prossime sfide.

Classifica

Arconatese 36 punti, Solbiatese 27, Caronnese e Fbc Saronno 23, Legnano e Besnatese 21, Rhodense e Vergiatese 20, Magenta 19, Vis Nova Giussano, Arcellasco e Mariano 17, Sedriano e Lentatese 16, Sestese 15, Altabrianza 12, Vigevano 11, Ardor Lazzate 9.

