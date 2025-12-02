Calcio

RHO – La Rhodense (Eccellenza) guarda al futuro dopo la separazione da mister Giuseppe Greco e sta valutando il profilo del nuovo allenatore. Secondo quanto raccolto dal sito specialistico del calcio locale, paolozerbi.com, il nome che in queste ore sembra aver preso quota è quello di Alessandro Marzio, tecnico legato al territorio saronnese, già giocatore del Fbc Saronno ai tempi gloriosi della serie C negli anni novanta.

La società orange sta comunque mantenendo aperte più opzioni. Restano infatti attive anche le piste che portano a Giuliano Melosi e Manuel Scalise. Marzio, però, potrebbe essere in pole position per sedersi sulla panchina della Rhodense grazie al percorso maturato negli anni e alle esperienze già accumulate nel calcio dilettantistico. La decisione definitiva è attesa nei prossimi giorni, mentre la società prosegue il confronto interno per individuare il profilo ritenuto più adatto al nuovo ciclo tecnico.

Classifica

Arconatese 36 punti, Solbiatese 27, Caronnese e Fbc Saronno 23, Legnano e Besnatese 21, Rhodense e Vergiatese 20, Magenta 19, Vis Nova Giussano, Arcellasco e Mariano 17, Sedriano e Lentatese 16, Sestese 15, Altabrianza 12, Vigevano 11, Ardor Lazzate 9.

(foto archivio: Giuliano Melosi)

02112025