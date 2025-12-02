Calcio

SARONNO – Rinforzo in difesa per il Fbc Saronno, terzo in classifica in Eccellenza. Ufficiale, infatti, l’accordo per il passaggio del giovane e promettente difensore Lorenzo Manfron in biancoceleste: il giocatore proviene dalla Castellenzese e dunque dalla categoria superiore, la serie D.

Questo il comunicato ufficiale della Castellanzese.

La Usd Castellanzese 1921 comunica di aver ceduto le prestazioni sportive del difensore Lorenzo Manfron al Fbc Saronno 1910. Il club neroverde augura a Lorenzo Manfron le migliori soddisfazioni sia personali sia professionali.

Classifica

Arconatese 36 punti, Solbiatese 27, Caronnese e Fbc Saronno 23, Legnano e Besnatese 21, Rhodense e Vergiatese 20, Magenta 19, Vis Nova Giussano, Arcellasco e Mariano 17, Sedriano e Lentatese 16, Sestese 15, Altabrianza 12, Vigevano 11, Ardor Lazzate 9.

(foto Castellanzese: Lorenzo Manfron)

