SARONNO – Sul tetto della piscina comunale oggi c’è un impianto fotovoltaico che racconta una precisa scelta strategica: ridurre i consumi energetici della struttura sportiva e dell’intero comparto di via Miola, anticipando un percorso di sostenibilità diventato poi centrale su molti fronti.

L’intervento risale a giugno 2014, quando Saronno Servizi decise di installare i primi pannelli con una potenza di 60 kW, pari a una produzione stimata di circa 60.000 kWh l’anno. Una quantità di energia sufficiente non solo per la piscina ma anche per gli edifici collegati alla centrale termica di via Miola 5: la scuola elementare, la palestra, il campo sportivo e la palazzina delle associazioni. Una rete di consumi integrata che trovava, nel tetto della piscina, la sua nuova fonte di alimentazione.

Il costo dell’opera, circa 109.000 euro, fu coperto interamente da Saronno Servizi, che aveva già previsto una seconda fase di ampliamento fino a circa 170 kW, con l’obiettivo di estendere ulteriormente benefici e autonomia energetica. L’impatto ambientale stimato è significativo: in vent’anni il fotovoltaico consentirà un risparmio di circa 230 tonnellate di petrolio e un taglio di 554 tonnellate di CO₂.

Questa scelta si inseriva in un percorso più ampio di efficientamento della piscina e della centrale termica, rinnovate nel 2021 con lavori mirati a migliorare impianti, prestazioni e risparmi. Un tassello fondamentale nella storia della struttura sportiva che nel tempo ha saputo coniugare funzionalità, investimenti mirati e attenzione all’ambiente.

QUI L’INTERO CALENDARIO DELL’AVVENTO 25

Questa è la puntata odierna del calendario dell’Avvento di ilSaronno, un progetto che anche quest’anno propone ai lettori un racconto quotidiano dedicato alla storia della piscina comunale, inaugurata nel 1974 e diventata un luogo di sport, incontri e memoria condivisa. L’iniziativa prosegue il percorso culturale avviato nelle edizioni precedenti, che hanno portato alla scoperta della poesie dialettali di Giuseppe Radice nel 2021, del Museo della Ceramica Gianetti nel 2022, del Mils – Museo dell’Industria e del Lavoro del Saronnese nel 2023 e del gruppo fotografico Agorà Saronno nel 2024. Quest’anno calendario prende forma grazie alla collaborazione di appassionati, studiosi, volontari e realtà culturali del territorio che hanno contribuito con materiali, testimonianze e approfondimenti per raccontare oltre mezzo secolo di attività della struttura. Quest’anno il progetto è sostenuto da Saronno Servizi, che rinnova il proprio impegno nel valorizzare la storia e l’identità cittadina attraverso iniziative semplici, accessibili e pensate per tutta la comunità.

