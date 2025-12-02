Città

SARONNO – Nuovo intervento della Lega Saronno, con Claudio Sala, sul tema della sicurezza. Punto di partenza l’incursione in centro raccontata da ilSaronno dando voce alla testimonianza di alcuni presenti.

“L’episodio avvenuto nei giorni scorsi nel centro di Saronno – esordisce Sala – con un’auto che ha attraversato l’area pedonale ad alta velocità per poi darsi alla fuga, riporta con forza al centro del dibattito pubblico un tema che non può più essere rimandato: la sicurezza durante gli eventi cittadini e nelle situazioni di grande affluenza. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Ma è doveroso dirlo con chiarezza: si è trattato di una circostanza fortunata, non dell’esito di un sistema strutturato di prevenzione. In piazza erano presenti famiglie, bambini, cittadini riuniti per un evento pubblico. Il rischio che si è corso è stato reale e concreto”.

L’esponente leghista allarga lo sguardo: “Negli ultimi anni, purtroppo, la cronaca nazionale ed europea ci ha insegnato che gli attacchi con veicoli lanciati sulla folla non sono una possibilità remota, ma un rischio da prendere in seria considerazione. Proprio per questo, in moltissime città sono diventate prassi consolidate misure come blocchi fisici agli accessi, barriere mobili, presidi fissi e controlli preventivi nelle aree pedonali durante manifestazioni ed eventi”

“Saronno, invece – rimarca Sala tornano alla vita cittadina – sembra ancora priva di un piano strutturato e stabile di sicurezza preventiva per il centro cittadino. Non si tratta di creare allarmismo, ma di applicare il principio più semplice della buona amministrazione: prevenire prima di dover inseguire le emergenze. La sicurezza non riguarda solo la repressione dei reati, ma anche la protezione preventiva degli spazi pubblici. Significa consentire a famiglie, anziani, giovani e bambini di vivere la città senza il timore che un’auto possa improvvisamente diventare un’arma. Significa anche programmare, non improvvisare”.

E conclude: “Oggi più che mai è necessario che l’amministrazione comunale e il sindaco si facciano carico di questa responsabilità con un piano concreto, visibile e permanente, che non venga attivato solo dopo episodi che per puro caso non hanno avuto conseguenze tragiche. La sicurezza non può essere affidata alla fortuna. È una scelta politica, amministrativa e civile”.

