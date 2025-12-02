iltra2

GORNATE OLONA – Un episodio avvenuto in zona Respiro ha destato forte preoccupazione tra i residenti. A darne notizia è il quotidiano varesino La Prealpina, che ha ricostruito un furto avvenuto nei giorni scorsi ai danni di una donna ultrasettantenne.

Secondo quanto emerso, alcuni uomini incappucciati – probabilmente tre, anche se il numero non è certo – avrebbero fatto irruzione nell’abitazione durante le ore serali sorprendendo la proprietaria mentre era a tavola. I malviventi avrebbero rovistato nelle stanze alla ricerca di contanti e oggetti di valore, riuscendo però a portare via un bottino piuttosto modesto, stimato in meno di mille euro.

La donna, superato lo shock iniziale, ha chiamato i soccorsi e successivamente sporto denuncia. Le indagini sono ora affidate ai carabinieri della stazione di Castiglione Olona e della Compagnia di Saronno, competenti per territorio, che stanno lavorando per individuare gli autori del colpo.

