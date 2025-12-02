Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 1 dicembre, spiccano un movimentato inseguimento d’auto nel centro cittadino e un intervento dei carabinieri finito con quattro militari feriti. Ampio interesse anche per la performance di Francesca Visentin a The Voice Senior, i furti di biciclette davanti al liceo e il traguardo dei 100 anni di Carla Lucchini.

Un’Audi ha seminato il panico in centro a Saronno con una pericolosa inversione, inseguita dalla polizia locale fino a Saronno Sud, dove il conducente è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Al Carrefour, un uomo ha aggredito i carabinieri intervenuti per sedare un litigio, colpendoli con morsi e calci: quattro militari contusi, uno ha perso un dente.

Francesca Visentin ha conquistato il pubblico di The Voice Senior con la sua voce potente e carica di emozione, ricevendo i complimenti dei giudici.

Davanti al liceo cittadino si moltiplicano i furti di biciclette: catene spezzate lasciate appese come “trofei” testimoniano una situazione ormai fuori controllo.

Carla Lucchini ha festeggiato 100 anni circondata da affetto e ricordi, simbolo di una lunga vita legata profondamente alla storia di Saronno.

