SARONNO – Martedì 2 dicembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata si presenta grigia e caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti, con possibilità di alcune schiarite nel corso del pomeriggio. Nelle ore serali e notturne sono attese deboli precipitazioni, con un accumulo previsto di circa 0.4 mm. Le temperature rimangono su valori contenuti per il periodo: la massima sarà di circa 10°C, mentre la minima si fermerà intorno ai 6°C.

I venti soffieranno deboli per tutta la giornata: al mattino da Nordovest, nel pomeriggio con provenienza da Ovest-Sudovest. Al momento non sono segnalate allerte meteo per la zona di Saronno.

Nel complesso, si tratta di una giornata nuvolosa ma priva di fenomeni intensi, ad eccezione delle deboli piogge attese in serata. La situazione rientra nei parametri stagionali senza particolari anomalie termiche o dinamiche.

In Lombardia, la situazione rispecchia quella di Saronno: gran parte della regione è interessata da cieli molto nuvolosi o coperti, con deboli piogge limitate principalmente alle pedemontane e alle alte pianure al mattino. Miglioramenti locali sono attesi in serata, specie sulle Prealpi orientali. Venti deboli in graduale rinforzo da ovest.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

