MISINTO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato relativo alla dichiarazione di voto di Insieme per Misinto sulla variazione di bilancio discussa durante il consiglio comunale:

“Il gruppo Insieme per Misinto esprimerà voto contrario a questa variazione di bilancio. La proposta che ci viene sottoposta, infatti, si fonda in modo sostanziale sull’aumento del gettito dell’addizionale Irpef, conseguenza diretta della scelta di incrementare l’aliquota dallo 0,5% allo

0,8%. Come già evidenziato nelle precedenti sedute, tale decisione ha prodotto un unico risultato: un ulteriore aggravio della pressione fiscale sui cittadini misintesi. L’aumento del gettito, pari al 65% dal momento della modifica dell’aliquota, comporta circa 360.000 euro in più di entrate. Ci chiediamo però – come già rilevato dal nostro capogruppo – come sia possibile prevedere, per l’esercizio in corso, un incremento addirittura di 879.000 euro, a fronte di una riduzione negli anni successivi: 804.000 euro nel 2026 e 795.000 euro nel 2027. Una dinamica che appare incoerente e che desta non poche perplessità. Ribadiamo quanto sostenuto in più occasioni: questa amministrazione ha deciso di aumentare le tasse, e gli effetti sono sotto gli occhi di tutti. Come ricordato dai colleghi intervenuti prima di me, permangono i nostri dubbi e le nostre critiche. Da un lato il centrodestra promette ai cittadini di ridurre il carico fiscale e sostenere le famiglie; dall’altro, quando si tratta di passare dalle parole ai fatti, mette le mani nelle tasche dei misintesi chiedendo loro un contributo sempre maggiore. Alla luce dei dati presentati, confermiamo che la scelta di alzare l’aliquota dallo 0,5% allo 0,8% è stata una decisione sbagliata. Avevamo proposto una soluzione intermedia, equilibrata, ma la nostra posizione non è stata condivisa. L’amministrazione ha richiamato a giustificazione delle sue scelte i tagli del governo e la necessità di intervenire in questo modo, sostenendo che non sia stato fatto nulla di diverso rispetto a tanti comuni limitrofi. Tuttavia, continuiamo a ritenere che esistessero alternative meno onerose per i cittadini e che si potesse agire con maggiore prudenza e responsabilità. Insieme per Misinto, ancora una volta, sta e starà sempre al fianco delle famiglie misintesi sostenendole e supportandole, soprattutto in questo periodo di grande difficoltà. Per queste ragioni, il nostro voto non può che essere contrario.”

(foto d’archivio)

