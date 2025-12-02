Saronnese

ORIGGIO – Grande partecipazione e clima di festa per l’edizione 2025 della tradizionale Cassoeula organizzata dal Gruppo Alpini di Origgio, che nei giorni scorsi ha richiamato numerosi cittadini e appassionati di buona cucina. L’evento, ormai appuntamento fisso del calendario associativo locale, ha visto all’opera gli Alpini e i volontari che hanno preparato e servito uno dei piatti più simbolici della tradizione lombarda. Un grande lavoro di squadra, riconosciuto e celebrato dai tanti presenti, che hanno potuto gustare la cassoeula in un’atmosfera di convivialità e spirito alpino.

La manifestazione è stata anche un momento per rafforzare il legame della comunità con gli Alpini, realtà sempre attiva sul territorio attraverso iniziative sociali, commemorative e solidali. Grande soddisfazione da parte del gruppo per la riuscita dell’iniziativa e per la risposta del pubblico, accorso numeroso.

Il ringraziamento degli Alpini è andato a tutti: volontari, sostenitori e partecipanti, protagonisti di una giornata che ha saputo unire tradizione, buon cibo e senso di comunità.

