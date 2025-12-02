La serata è stata un vero Gran Galà dedicato al cinema in musica, con protagonista il progetto “Aria”, ensemble specializzato nelle colonne sonore più celebri del grande schermo. Sul palco si sono alternate esecuzioni dedicate a Ennio Morricone, John Williams, Nino Rota e Hans Zimmer, fino ai temi di film amatissimi come “Il padrino”, “Nuovo Cinema Paradiso”, “Braveheart”, “Il gladiatore” e “Il re leone”. Il pubblico di un teatro gremito ha accompagnato lo spettacolo con lunghi applausi, culminati in una standing ovation finale. Ad aprire ufficialmente l’evento sono stati i saluti dei presidenti delle cinque Ascom territoriali della provincia – Varese, Luino, Busto Arsizio, Gallarate e Saronno – seguiti dal videomessaggio del presidente nazionale di Confcommercio Carlo Sangalli e da quello del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, che hanno richiamato il ruolo centrale del commercio come presidio territoriale e motore di rigenerazione urbana.

Per Saronno è salito sul palco il presidente Andrea Busnelli, presente con un’ampia rappresentanza di fiduciari di zona e di categoria dell’associazione saronnese, insieme ai vicepresidenti Fabio Paticella e Luca Galanti, a testimonianza di una partecipazione compatta e sentita.

Particolarmente apprezzato il video-intervento del presidente, che ha voluto valorizzare il lavoro quotidiano svolto da Ascom Saronno e il contributo dei commercianti alla comunità saronnese. “La rappresentanza sindacale del ruolo istituzionale del commercio è un valore assoluto, un valore che si fortifica anche grazie alla sinergia con la Camera di Commercio. Un impegno mette al centro le esigenze dell’impresa con l’obiettivo comune di supportare e rafforzare il tessuto imprenditoriale. In una società sempre più digitale ritengo che il contatto umano rimanga comunque la base per svolgere al meglio l’attività associativa”.

Cuore dell’intervento l’omaggio a due figure simbolo del percorso saronnese: “Voglio ricordare Mario Nazeri, storico direttore, che mi ha introdotto in questa grande famiglia, e Franco Iemmallo, che mi ha insegnato a non avere timore nel dare il proprio contributo in modo costruttivo”.