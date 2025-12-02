Città

SARONNO – Babbo Natale “va a spasso per il centro” e viene “legato in piazza”. Doveva restare disponibile per selfie, abbracci fotografici e sorrisi natalizi, ma a quanto pare Babbo Natale ha deciso di concedersi una passeggiata notturna fuori programma tanto da costringere ad un intervento preventivo.

Nei giorni scorsi in piazza Libertà è stata posizionata la panchina dedicata agli scatti in compagnia di Babbo Natale, allestita accanto all’installazione luminosa che illumina il centro in vista delle festività. Un angolo pensato per adulti e bambini, diventato subito punto di ritrovo per chi voleva portarsi a casa una foto ricordo dell’atmosfera natalizia.

Dopo pochi giorni, però, dietro alla sagoma di Babbo Natale è comparsa una catena. L’arrivo è “legato” ad un curioso episodio notturno: Babbo Natale è stato ritrovato sotto i portici, davanti alle vetrine dell’Ovs, evidentemente spostato rispetto alla sua collocazione originale.

Un’ “evasione” senza conseguenze. L’installazione non ha riportato danni e non si sono registrati problemi di sicurezza. Per evitare ulteriori escursioni notturne e garantire che la panchina resti al suo posto, è stato deciso di intervenire con la posa di una catena di ancoraggio, misura preventiva e discreta che ora mantiene Babbo Natale saldamente in piazza Libertà.

L’installazione resta quindi pienamente accessibile e pronta ad accogliere chi vuole sedersi accanto al barbuto simbolo delle feste per una foto ricordo tutta “made in Saronno”.

