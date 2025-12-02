Città

SARONNO – Un tour stampa a Palazzo Visconti per lare il punto sul futuro dello storico edificio. Oggi la sindaca Ilaria Maria Pagani, affiancata dagli assessori della giunta, incontrerà i giornalisti direttamente nello spazio per illustrare i primi interventi dell’Amministrazione comunale dedicati allo spazio civile più antico di Saronno.

L’appuntamento segue la recente variazione di bilancio con cui il Comune ha stanziato 380 mila euro destinati alle operazioni di messa in sicurezza e riqualificazione dello stabile. La visita sarà l’occasione per mostrare lo stato dei lavori già avviati nel cortile interno, spiegare nel dettaglio gli interventi in corso e chiarire le tempistiche delle prossime fasi operative.

QUI LA DIRETTA DE ILSARONNO che consentirà di seguire in tempo reale il sopralluogo

