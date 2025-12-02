SARONNO – Dopo i furti di biciclette davanti al liceo Gb Grassi, culminati sabato pomeriggio con mezzi rubati, lucchetti spezzati e catene lasciate appese alla recinzione come fossero trofei, si sono mobilitate le famiglie.

Nelle ultime ore diversi genitori hanno scritto alla dirigente scolastica dell’istituto per chiedere una soluzione strutturale al problema. Nella missiva viene riassunta la situazione legata ai furti davanti a scuola e si ricorda come “nella sola giornata di venerdì 28 novembre più di 15 biciclette siano state rubate e vandalizzate nonostante fossero legate”, con grande danno e scoraggiamento per chi ogni giorno sceglie la mobilità sostenibile per recarsi a lezione.

I genitori spiegano come l’allarme sia ormai quotidiano e che “per alcuni ragazzi si è trattato del secondo o terzo furto nel giro di pochi giorni”, sempre con bici lasciate alle rastrelliere esterne davanti alla cancellata. Un quadro che viene collegato direttamente alla mancanza di spazi protetti: “L’assenza di un parcheggio interno espone chi utilizza la bici e favorisce l’azione dei malintenzionati”, si legge, sottolineando come furti e danneggiamenti continui rendano la città insicura e scoraggino scelte virtuose legate alla mobilità dolce.

Pur ricordando che le autorità competenti sono già state allertate, i genitori ribadiscono che “solo un intervento diretto della scuola può davvero tutelare chi crede in un futuro più green”, chiedendo l’organizzazione di un parcheggio riservato e riparato all’interno del cortile del liceo.

Secondo la proposta avanzata, una soluzione di questo tipo rappresenterebbe non solo una misura di sicurezza concreta ma anche un incentivo per studenti e docenti all’uso della bicicletta, con benefici per salute, traffico e ambiente. Nella lettera viene ricordato che “diversi istituti hanno già adottato soluzioni simili”, dedicando spazi interni al ricovero delle bici.

La richiesta si chiude con un appello alla preside affinché venga predisposto “al più presto un riparo sicuro per le biciclette dentro la scuola”, offrendo la disponibilità delle famiglie a collaborare per rendere operativa la proposta e fermare quella che viene definita una crescente ondata di micro-criminalità.