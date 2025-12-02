Groane

SOLARO – A Solaro arriva una proposta educativa dedicata ai più piccoli: Spazio giovani impresa sociale, nell’ambito del progetto “Grow Up Together – Minori, famiglie e comunità che crescono insieme“, organizzerà un campus invernale gratuito rivolto a 25 bambine e bambini frequentanti la scuola primaria nell’anno scolastico 2025-2026.

Il campus si svolgerà al Centro parco polveriera nelle giornate di lunedì 22, martedì 23, lunedì 29 e martedì 30 dicembre, con ingresso alle 8.30 e uscita alle 16.30. I piccoli partecipanti dovranno portare con sé il pranzo al sacco.

La proposta rientra tra le attività finanziate dalle politiche di coesione 2021-2027 e cofinanziate dal Fondo sociale europeo Plus. Oltre a Spazio giovani, la gestione complessiva delle attività legate al campus vede coinvolti Cooperativa Koinè, Consorzio Sir e Intrecci, insieme agli altri partner del progetto territoriale.

Il comune di Solaro, attraverso la rete del Polo di comunità, promuove così quattro giornate all’insegna di giochi, laboratori creativi e momenti di socializzazione, pensati per permettere ai bambini di imparare divertendosi, rafforzare le relazioni e vivere un’esperienza educativa in un ambiente sicuro e accogliente.

Un’iniziativa che offrirà alle famiglie un supporto concreto durante il periodo natalizio, garantendo ai più piccoli un’occasione preziosa di crescita, condivisione e scoperta.

(foto d’archivio)

