TRADATE – Sono comparsi ieri mattina davanti al giudice del tribunale di Varese i due uomini arrestati sabato 29 novembre dai carabinieri per la rapina impropria avvenuta al supermercato DPiù di Beregazzo con Figliaro. Con loro era presente anche una donna, denunciata a piede libero. I tre erano stati fermati a Tradate, a bordo dell’auto segnalata come mezzo utilizzato per la fuga. Nel veicolo i militari hanno trovato un sacchetto contenente la merce rubata, tra cui prodotti alimentari come carne e tonno.

Secondo la ricostruzione iniziale, avrebbero fatto la spesa senza pagare e, una volta raggiunti dall’addetto alla sicurezza nel parcheggio, lo avrebbero aggredito nel tentativo di scappare. Da questo gesto è scattata l’accusa di rapina impropria. Uno dei difensori ha chiesto una perizia psichiatrica per uno degli indagati e la possibilità di ottenere i domiciliari.

(foto archivio)

02122025