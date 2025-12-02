Cronaca

GARBAGNATE MILANESE – Nuovo investimento di un pedone sulla ex statale Varesina, davanti all’Esselunga di Santa Maria Rossa, già teatro nei giorni scorsi di un episodio analogo. Nel pomeriggio di ieri, poco prima delle 15, un ragazzo di 23 anni è stato travolto da un’auto ed è stato sbalzato in avanti per alcuni metri, riportando un trauma cranico.

Sul posto sono intervenute ambulanza, automedica e la polizia locale. Dopo le prime cure, il giovane è stato trasferito in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti per chiarire tutti gli aspetti dell’accaduto e mettere a fuoco le eventuali responsabilità del sinistro.

