Calcio

SARONNO – Il peruviano Christian Alvitrez ha lasciato il Fbc Saronno: aveva già giocato coi biancocelesti all’inizio della scorsa stagione, sempre in Eccellenza, per accasarsi poi dai piemontesi del Centallo (stessa categoria).

Dopo un brillante avvio di annata 2025-2026, per il centrocampista qualche problema fisico e presenze più sporadiche sul campo. Con il recente arrivo del nuovo allenatore Danilo Tricarico il Fbc del direttore generale Marco Proserpio sta rivedendo la propria rosa, con un certo turn-over di giocatori, e la decisione è ora quella di privarsi di Alvitrez che, con trascorsi anche in serie D, ha comunque diverse richieste anche nella zona.

Nei giorni scorsi il trasferimento di un altro centrocampista, Favilla, dal Fbc alla Pro Sesto (serie D) mentre in rosa è entrato in settimana un giovane difensore proveniente dalla Castellanzese (serie D).

Da segnalare anche il rientro dell’attaccante Samuel Sardo.

Classifica

Arconatese 36 punti, Solbiatese 27, Caronnese e Fbc Saronno 23, Legnano e Besnatese 21, Rhodense e Vergiatese 20, Magenta 19, Vis Nova Giussano, Arcellasco e Mariano 17, Sedriano e Lentatese 16, Sestese 15, Altabrianza 12, Vigevano 11, Ardor Lazzate 9.

(foto: Alvitrez, in casacca gialla, in azione di gioco col Fbc Saronno)

03122025