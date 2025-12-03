Calcio

RHO – Alessandro Marzio è il nuovo allenatore della Rhodense, che milita nel campionato di Eccellenza, dove veleggia nelle zone alte della graduatoria. Marzio è un volto ben noto del calcio locale, e da giocatore aveva a lungo militato nel Fbc Saronno ai tempi della serie C negli anni novanta.

Marzio sostituisce Giuseppe Greco.

Questo il comunicato ufficiale del club.

La Fcd Rhodense comunica ufficialmente che Alessandro Marzio è il nuovo allenatore della prima squadra. Ex calciatore professionista, Marzio vanta esperienze da tecnico tra Serie D ed Eccellenza. Nel pomeriggio di oggi il direttore sportivo Francesco Allodi e il direttore generale Massimo Pasquetti hanno presentato il nuovo mister orange alla squadra, in apertura della seduta di allenamento. Buon lavoro al mister!

Classifica

Arconatese 36 punti, Solbiatese 27, Caronnese e Fbc Saronno 23, Legnano e Besnatese 21, Rhodense e Vergiatese 20, Magenta 19, Vis Nova Giussano, Arcellasco e Mariano 17, Sedriano e Lentatese 16, Sestese 15, Altabrianza 12, Vigevano 11, Ardor Lazzate 9.