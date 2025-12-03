Città

SARONNO – La storia della piscina comunale passa anche attraverso gli occhi e la voce di Giovanni Rotondi, per decenni direttore dell’impianto e testimone privilegiato di mezzo secolo di vita sportiva saronnese. Il suo racconto permette di tornare alle origini, quando la struttura era ancora un sogno in costruzione e i bambini, incuriositi, sbirciavano tra le reti del cantiere.

“La prima volta che sono entrato nella piscina di Saronno ero un ragazzino. Mi sono intrufolato nel cantiere con un gruppetto di amici, così per vedere cosa stavano facendo” racconta Rotondi, ricordando l’area dietro al parco Robinson, allora centro estivo. Quelle prime immagini sono scolpite nella memoria: “Vedere quella vasca vuota così grande mi ha fatto sognare” .

Negli anni successivi arrivano le prime esperienze in vasca, le visite del dottor Piovani sulle tribune e i trampolini, che per generazioni diventano la sfida più attesa: “La sorpresa lì sono stati i trampolini, diventati la prova di coraggio per la mia e diverse generazioni” .

Il percorso professionale inizia più tardi. Dopo gli studi all’Isef e le prime esperienze come istruttore a Milano, nel 1987 arriva la chiamata decisiva: “Mi hanno contattato per venire a lavorarci qui a Saronno e lì comincia la mia avventura“. Un’avventura durata quasi quarant’anni: “”Della piscina” sembrava diventato il mio cognome” dice Rotondi, ripensando a colleghi, progetti, emergenze, trasformazioni e a quel legame unico creato negli anni con utenti e famiglie.

“Ho visto bambini diventare istruttori, persone entrare come clienti e poi come collaboratori, mamme e papà felici di ambientarsi con i loro piccoli” ricorda. Ed è proprio il valore umano, unito agli investimenti e alla cura dell’impianto, a fare la differenza: “L’azienda ha sempre saputo investire nel mantenimento della struttura e nell’evoluzione tecnica: questo, unito all’empatia e alla disciplina della scuola nuoto, ha reso l’impianto uno dei più frequentati e copiati del Nord Italia” .

Oggi Rotondi guarda al futuro della piscina con fiducia: “Di questi primi 50 anni ne ho passati quasi 40 qui, e sono certo che continuerà a essere un punto di incontro, attività ludica e sportiva, crescita fisica e personale“

QUI L’INTERO CALENDARIO DELL’AVVENTO 25

Questa è la puntata odierna del calendario dell’Avvento di ilSaronno, un progetto che anche quest’anno propone ai lettori un racconto quotidiano dedicato alla storia della piscina comunale, inaugurata nel 1974 e diventata un luogo di sport, incontri e memoria condivisa. L’iniziativa prosegue il percorso culturale avviato nelle edizioni precedenti, che hanno portato alla scoperta della poesie dialettali di Giuseppe Radice nel 2021, del Museo della Ceramica Gianetti nel 2022, del Mils – Museo dell’Industria e del Lavoro del Saronnese nel 2023 e del gruppo fotografico Agorà Saronno nel 2024. Quest’anno calendario prende forma grazie alla collaborazione di appassionati, studiosi, volontari e realtà culturali del territorio che hanno contribuito con materiali, testimonianze e approfondimenti per raccontare oltre mezzo secolo di attività della struttura. Quest’anno il progetto è sostenuto da Saronno Servizi, che rinnova il proprio impegno nel valorizzare la storia e l’identità cittadina attraverso iniziative semplici, accessibili e pensate per tutta la comunità.

