CESANO MADERNO – Proseguono gli interventi previsti dal progetto comunale dedicato alla riqualificazione dell’illuminazione pubblica, un piano che punta a migliorare sicurezza, sostenibilità energetica ed efficienza dell’intera rete cittadina. Nei giorni scorsi sono stati installati nuovi lampioni nel parcheggio di via Solferino, intervento che migliora visibilità e fruibilità dell’area, molto utilizzata dai residenti. Contestualmente, sono state ripristinate tutte le lampade non funzionanti nella zona della stazione ferroviaria, un’area particolarmente sensibile e ad alta frequentazione.

Il progetto prevede la sostituzione graduale di tutti i corpi illuminanti con sistemi a led, capaci di ridurre i consumi e allo stesso tempo garantire maggiore sicurezza. Gli interventi sono stati sollecitati dal sindaco Gianpiero Bocca, che ha evidenziato la necessità di potenziare la luce soprattutto nei punti più critici della città.

Le prossime fasi del piano includono l’implementazione della videosorveglianza, il potenziamento dell’illuminazione degli attraversamenti pedonali, dei monumenti e dei parchi cittadini, contribuendo a una gestione più moderna, affidabile e sostenibile dell’intero sistema.

02122026