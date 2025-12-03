Groane

COGLIATE – A Cogliate è polemica dopo la decisione della giunta di rinunciare alla realizzazione del nuovo asilo nido finanziato con fondi del Pnrr. Secondo la lista civica di minoranza Progetto in Comune, il comune non sarebbe in grado di rispettare le scadenze previste dal programma nazionale, perdendo così un contributo di 576mila euro e generando al contempo un danno economico aggiuntivo.

I rappresentanti del gruppo hanno segnalato che il progetto comporterà una perdita immediata di 75mila euro già spesi per la progettazione, ai quali potrebbero sommarsi 35mila euro di penali nei confronti della ditta incaricata dei lavori. Una situazione definita dai consiglieri come un utilizzo inefficiente di risorse pubbliche e come l’esito di una gestione amministrativa considerata carente.

Nel merito delle cause del ritardo, i membri di Progetto in Comune hanno ricordato che l’amministrazione avrebbe spiegato di non essere riuscita, da gennaio a oggi, ad assegnare e far eseguire l’incarico preliminare per la rimozione dei prefabbricati presenti nell’area interessata. Un passaggio ritenuto indispensabile per poter avviare i lavori della nuova struttura e che, secondo l’opposizione, rappresenterebbe il simbolo di una gestione inadeguata del procedimento.

I consiglieri hanno anche evidenziato come, solo poche settimane fa, la giunta avesse inserito l’intervento sull’asilo nido nel piano per il diritto allo studio, presentandolo come un punto qualificante dell’attività amministrativa. La successiva rinuncia al progetto viene quindi giudicata incoerente e motivo di forte preoccupazione per i costi già sostenuti e per il mancato investimento sul servizio educativo.

Per fare chiarezza, Progetto in Comune ha già presentato un’interrogazione consiliare volta a ottenere un quadro completo delle motivazioni che hanno reso impossibile l’esecuzione dei lavori, degli importi che il comune dovrà sostenere e delle eventuali responsabilità legate alle inadempienze.

Secondo la minoranza, la vicenda sarebbe l’ennesima conseguenza di un approccio amministrativo privo di una visione organica sullo sviluppo del paese, caratterizzato, a loro giudizio, da scelte frammentarie, ricerca discontinua di finanziamenti e assenza di obiettivi di lungo periodo. I consiglieri sostengono inoltre che, se l’intervento fosse stato realmente considerato prioritario, si sarebbe potuto procedere con risorse proprie, pur con un impatto significativo sul bilancio, evitando però il danno economico attuale, stimato tra 75mila e 110mila euro.

L’opposizione collega infine la questione anche al recente aumento dell’addizionale Irpef, sottolineando come, a loro avviso, i maggiori costi e le inefficienze amministrative finiscano per ricadere sui cittadini.

(foto d’archivio)

