SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 2 dicembre, l’attenzione si è concentrata su un’insolita vicenda in piazza Libertà con protagonista Babbo Natale, le critiche politiche sulla gestione di Villa Gianetti e l’allestimento del tradizionale presepe dell’8 dicembre. Spazio anche ai festeggiamenti per il centenario di una storica cittadina e alla visita istituzionale a palazzo Visconti.

Una performance natalizia in piazza Libertà ha visto un Babbo Natale “legato” a una panchina dopo una notte tra le vetrine.

Villa Gianetti finisce al centro del dibattito politico: Lorenzo Azzi critica la scelta dell’amministrazione, che non ha destinato fondi alla struttura dopo il milione investito dal commissario prefettizio.

Durante un sopralluogo a palazzo Visconti, la sindaca ha illustrato l’intervento in corso, ribadendo l’impegno della giunta nel valorizzare gli spazi storici cittadini.

Si avvicina l’inaugurazione del presepe del gruppo Sant’Antoni da Saronn, che sarà svelato l’8 dicembre, in occasione della festa dell’Immacolata.

https://ilsaronno.it/2025/12/02/a-saronno-prende-forma-il-presepe-del-gruppo-sant-antoni-da-saronn-inaugurazione-l8-dicembre/amp/

Carla Lucchini ha festeggiato i suoi 100 anni: una vita interamente trascorsa a Saronno, tra affetti, lavoro e memoria storica del territorio.