Cronaca

LAINATE – Un colpo organizzato nei dettagli con diversi mezzi coinvolti ma con i malviventi costretti ad una precipitosa fuga dall’arrivo delle guardie giurate della Sicuritalia.

E’ quanto emerge dalle prime ricostruzioni, basate sulle testimonianze raccolte sul posto, sul tentato maxi furto ai danni di un rinomato negozio di biciclette avvenuto nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 dicembre, intorno alle 4.

Secondo quanto riferito, il gruppo avrebbe agito utilizzando almeno cinque veicoli: quattro posizionati per bloccare la strada su entrambi i lati dell’azienda e un quinto usato come ariete per sfondare il cancello e il portellone d’ingresso. Non si esclude la presenza di un sesto mezzo pronto per garantire la fuga.

L’azione è stata però interrotta dal rapido intervento delle pattuglie della Sicuritalia e dei carabinieri, che hanno costretto i malviventi ad abbandonare il colpo e a dileguarsi prima di portare via la refurtiva.

Sul posto sono rimasti evidenti i segni dell’assalto, con il cancello completamente divelto, l’ingresso danneggiato e una bicicletta trovata all’esterno dell’edificio, probabilmente caduta durante la concitazione della fuga.

I carabinieri sono intervenuti per i rilievi mentre il personale della vigilanza è rimasto sul posto per la conta dei danni e per la verifica delle immagini delle telecamere di sicurezza. Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili e ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’assalto.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09