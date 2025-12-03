Città

SARONNO – Saronno e Caronno Pertusella unite nel lutto per la scomparsa di Costante Paleardi: 94 anni, saronnese, è stato imprenditore conosciutissimo nella zona e dirigente sportivo di Caronnese ed Fbc Saronno. Si è spento nella giornata di ieri.

Per l’attività con la storica azienda di trasporti di famiglia, ai Paleardi proprio l’anno scorso era stata consegnata dal Comune la benemerenza cittadina, la Ciocchina: alla sala Vanelli a ritirarla era andato anche Costante. Da parte sua, una vera dedizione per il lavoro ma anche per lo sport. Dal Fbc Saronno alla Caronnese, dove per moltissimi anni è stato appassionato dirigente, “uomo di mercato” e fine conoscitore del calcio locale.

Il funerale è stato fissato giovedì 4 dicembre alle 15 e si terrà vicino a casa sua, nella chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo di piazza Libertà a Saronno. Lascia la moglie Maria, i figli Paola ed Alberto.

(foto: il saronnese Costante Paleardi)

