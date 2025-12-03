Altre news

SARONNO – Mercoledì 3 dicembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge residue, in attenuazione nel corso del pomeriggio. I fenomeni previsti risultano lievi, con accumuli attesi nell’ordine di 0.6 mm. Dal pomeriggio si assisterà a un lento diradamento della nuvolosità, anche se il cielo resterà parzialmente coperto. Le temperature oscilleranno tra una minima di 6°C e una massima di 10°C. I venti saranno deboli, con direzione prevalente da Nord-Nordovest nelle ore mattutine e da Nord-Nordest nel pomeriggio. Non sono previste allerte meteo.

A livello regionale, anche in Lombardia la giornata è dominata da infiltrazioni umide che portano cieli nuvolosi o molto nuvolosi su gran parte del territorio. Nelle basse pianure occidentali, inclusa l’area di Saronno, si segnalano deboli piogge al mattino in via di esaurimento nel corso della giornata. In altre zone della regione, come le pedemontane e le pianure orientali, il cielo resterà grigio ma senza precipitazioni rilevanti.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

