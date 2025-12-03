Città

SARONNO – “L’iniziativa presentata in questi giorni dall’amministrazione del Comune di Saronno nel cortile di Palazzo Visconti viene raccontata come un atto di “valorizzazione” e “rigenerazione”. In realtà, a molti cittadini appare per ciò che è: un intervento puramente cosmetico, un vero e proprio camouflage urbano”.

E’ di Claudio Sala, esponente della Lega di Saronno, il primo commento politico sull’intervento dell’Amministrazione comunale a Palazzo Visconti con una struttura e maxi teli per permettere l’utilizzo del cortile come una sorta di piazza per eventi.

“Una scenografia ben allestita pavimentazione, palco, sedute, eventi che però non risolve il problema strutturale dell’immobile, il cui futuro è legato a una riqualificazione ben più ampia, complessa e soprattutto invasiva. E qui nasce la domanda che nessuno sembra voler porre apertamente: Che senso ha investire risorse pubbliche in un allestimento destinato, con ogni probabilità, a essere smantellato quando partiranno i veri lavori? Se domani il palazzo verrà davvero recuperato in modo serio, con accessi per mezzi, cantieri, parcheggi o nuove funzioni, quel cortile “riqualificato” sarà la prima cosa a sparire. E allora cosa resterà? Una fattura pagata, qualche foto per la comunicazione, e l’ennesimo esempio di fondi pubblici spesi per un effetto temporaneo”.

L’analisi di Sala prosegue: “Si parla di cultura, eventi, socialità. Parole belle, certo. Ma la cultura non è una passerella provvisoria, e la rigenerazione non è un trucco da palcoscenico. Qui si rischia di trasformare un problema serio e strutturale in un’operazione d’immagine: un vestito elegante indossato su un edificio che continua a rimanere fragile”.

Dal leghista arriva dunque una bocciatura senza se e senza ma: “Questa non è pianificazione. Questa non è visione. Questo è, più semplicemente, un maquillage urbano pagato dai cittadini.

Saronno merita progetti veri, duraturi, coerenti, non interventi effimeri buoni per una stagione di eventi e per qualche titolo sui giornali”.

