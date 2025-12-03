Città

SARONNO – Una doppia standing ovation nazionale consacra il Punto Rosso Lazzaroni tra le eccellenze dei grandi lievitati artigianali: a Re Panettone, l’evento di riferimento in Italia per la qualità del panettone artigianale, il laboratorio saronnese conquista il secondo posto nella categoria Panettone classico e il quarto posto nella speciale sezione “Partenope” dedicata alle creazioni innovative.

Alla manifestazione, che ogni anno seleziona circa 35 pasticcerie da tutta Italia, il Punto Rosso è entrato nella top ten dei migliori panettoni classici grazie alla valutazione della giuria tecnica, accedendo così alla finalissima per il titolo di “Miglior Panettone Tradizionale d’Italia”. Qui è arrivato lo straordinario risultato: secondo posto assoluto assegnato dalla giuria popolare, un riconoscimento che premia gusto, fragranza e qualità autentica del prodotto saronnese.

Ottimo piazzamento anche nella novità dell’edizione, il Premio Panettone Partenope, creato per omaggiare Napoli nel 2500° anniversario della fondazione. In questa categoria, valutata dalla giuria tecnica, il Panettone “Partenope” al caffè e rum firmato Punto Rosso si è classificato quarto, distinguendosi per originalità e carattere.

Re Panettone, attivo dal 2008, è il più importante evento dedicato ai panettoni artigianali d’eccellenza. Si caratterizza per una filosofia rigorosa che impone l’uso esclusivo di ingredienti naturali, senza additivi né semilavorati, per valorizzare freschezza, genuinità e autenticità.

Il Punto Rosso Lazzaroni è un laboratorio artigianale della storica azienda saronnese Paolo Lazzaroni & Figli, specializzato nella produzione di amaretti tradizionali e in diverse e golose versioni, oltre al Pan del Chiostro, prodotti ideali per colazioni, merende e dopopasto.

