SARONNO – “Nella seduta del consiglio comunale del 26 novembre è stato presentato il nuovo regolamento che disciplina la nomina dei membri del CdA della Fondazione Giuditta Pasta, il nostro teatro, compito che spetta all’ente fondatore, cioè il Comune di Saronno, il quale elegge i componenti secondo criteri ben definiti”.

Inizia così la nota di Marina Ceriani esponente di Fratelli d’Italia Saronno che come consigliere comunale commenta uno dei punti più discussi della seduta di mercoledì 26 dicembre.

Quando un teatro entra in fase di rinnovo delle cariche, la sfida è trovare un equilibrio tra competenza gestionale e creatività. Un consiglio di amministrazione troppo vincolato da regolamenti rigidi rischia di soffocare l’innovazione o scoraggiare l’avvicinamento di figure qualificate disposte ad entrare a farne parte. Si rischia cioè di privilegiare la forma rispetto alla sostanza.

Giusto includere figure con competenze finanziarie, manageriali, esperienza in gestione culturale e comunicazione, senza però imporre regole burocratiche limitanti.

Sostenibilità economica, apertura al territorio, innovazione artistica devono restare gli obiettivi primari, ma altrettanto importante è saper prevedere momenti di consultazione con associazioni culturali, scuole, pubblico e artisti locali per creare una rete che faccia percepire il teatro come patrimonio e valore della città.

Pur garantendo una gestione trasparente e accessibile per mantenere una fiducia e una credibilità che oggi più che mai è necessario siano ristabilite, il teatro deve essere prima di tutto un luogo che affascina e attrae, che trasmette quella magia che ci rapisce ogni volta che si apre il sipario.

Sarebbe stato interessante sentire dal Presidente attuale i dati su presenze, gradimento, criticità da affrontare, un’analisi su ciò che è successo e come si è pensato di porvi rimedio. Questo per coinvolgere la città e dare un’immagine chiara e trasparente da cui ripartire dopo lo shock della sottrazione dei fondi.

Un appello quindi alla maggioranza: auspichiamo che il CdA che vi accingete ad eleggere sia libero di esprimere tutte le competenze necessarie alla sua rinascita: qualificato e agile, creativo e autorevole, ma soprattutto appassionato”.

