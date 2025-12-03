Saronno, da capolavoro a cult “… pazzesco”: la Corazzata Potëmkin protagonista al Prealpi (anche con Fantozzi)
3 Dicembre 2025
0
SARONNO – Proiezione speciale al cinema Prealpi per il centenario del film “La corazzata Potëmkin”, che torna sul grande schermo venerdì 5 dicembre alle 20,45 con ingresso gratuito. L’iniziativa propone la celebre pellicola di Sergej Ėjzenštejn in una versione pensata per il pubblico di oggi ed è arricchita da un’introduzione a cura della docente Laura Succi, del corso “Capire il cinema” di Unitre Saronno. L’evento offre l’occasione di rivedere un caposaldo della storia del cinema e di approfondirne il contesto storico e artistico grazie al contributo formativo della relatrice. La serata è aperta a tutta la cittadinanza con l’obiettivo di valorizzare la cultura cinematografica e proporre un momento condiviso di approfondimento e partecipazione. Non mancheranno anche le proiezioni delle citazioni nel film di Fantozzi. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.
A presentare l’evento proprio la relatrice Laura Succi.
“La corazzata Potemkin è una cagata pazzesca! Una frase entrata nell’immaginario globale quella pronunciata dal mitico ragionier Fantozzi costretto ad abbandonare la partita, corredata da frittatona alla cipolla e rutto libero, per partecipare al cineforum aziendale.
La corazzata Potemkin diventa così l’emblema della cultura di nicchia che nulla sa comunicare alla gente comune, così egregiamente rappresentata dalla maschera creata da Paolo Villaggio nel 1971.
Grande operazione culturale quella di Villaggio, capace di fondere analisi sociologica e profondità umana nel delineare una figura di perdente nella quale milioni di persone si identificarono, in parte inconsapevoli del significato profondo di quella identificazione.
Ma quanti hanno davvero visto e apprezzato il film di Ejzenstejn, che rappresenta una pietra miliare nella storia del cinema, ma anche un documento incredibile di una vicenda reale che ci avvicina alla fine di un mondo, quello degli imperi europei, ormai dimenticato?
La serata a cui Unitre, con la collaborazione del cinema Prealpi, della Cineteca di Milano e il patrocinio dell’Amministrazione vi invita, sarà anche l’occasione per ripercorrere sorridendo alcune delle numerose citazioni che il cinema ha regalato a questo grande capolavoro e per apprezzarlo invece nella sua portata rivoluzionaria, e sarà una sorpresa scoprire che ancora riesce a coinvolgere e commuovere dopo 100 anni dalla sua prima rappresentazione.
Cinema Prealpi venerdì 5 dicembre ore 20,45
La corazzata Potemkin di Sergej Ejzenstejn – 1925 – Durata 74’ – ingresso libero
—
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09