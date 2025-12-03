SARONNO – Proiezione speciale al cinema Prealpi per il centenario del film “La corazzata Potëmkin”, che torna sul grande schermo venerdì 5 dicembre alle 20,45 con ingresso gratuito. L’iniziativa propone la celebre pellicola di Sergej Ėjzenštejn in una versione pensata per il pubblico di oggi ed è arricchita da un’introduzione a cura della docente Laura Succi, del corso “Capire il cinema” di Unitre Saronno. L’evento offre l’occasione di rivedere un caposaldo della storia del cinema e di approfondirne il contesto storico e artistico grazie al contributo formativo della relatrice. La serata è aperta a tutta la cittadinanza con l’obiettivo di valorizzare la cultura cinematografica e proporre un momento condiviso di approfondimento e partecipazione. Non mancheranno anche le proiezioni delle citazioni nel film di Fantozzi. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.