SARONNO – Nella giornata di lunedì, 1 dicembre, scelta non a caso come anniversario dell’incidente stradale in cui persero la vita Alessandro, Matteo e Davide, si è svolto un incontro particolarmente significativo al cinema Prealpi dell’istituto Prealpi, dove l’associazione 2Nove9 ha dialogato con oltre 200 studenti in un momento di forte coinvolgimento civile, emotivo e formativo.

L’incidente si era verificato il primo dicembre 2017 alle 22,45 quando, durante una possibile manovra di inversione, una Fiat Punto guidata da un 22enne era stata urtata da un camion carico di terra e sale condotto da un 25enne di Uboldo. I due conducenti sono sopravvissuti: il camionista, in stato di choc con lievi contusioni, era stato trasportato all’ospedale di Saronno, mentre il 22enne, con ferite più serie ma non in pericolo di vita, era stato ricoverato al Niguarda di Milano. L’impatto è stato invece fatale per i tre passeggeri dell’auto: Davide Greco, 21 anni, operaio di Rovello Porro, Alessandro Masini, 16enne di Saronno al terzo anno di liceo sportivo, e Matteo Carnelli, 15 anni, di Rovello Porro, studente al secondo anno di alberghiero. I due minorenni frequentavano l’istituto Prealpi di Saronno.

L’iniziativa, dedicata in particolare alla memoria di Alessandro e Matteo, ha rappresentato un’occasione di confronto autentico su temi cruciali quali la percezione del rischio, la prevenzione, il valore dello sport nella crescita personale e il ruolo del volontariato come aiuto concreto verso gli altri. Gli studenti hanno partecipato con attenzione, interesse e grande maturità, contribuendo a un dialogo aperto e costruttivo che ha evidenziato come ciascuno possa diventare parte attiva del cambiamento.

Un momento particolarmente toccante è stata la consegna dei premi agli studenti più meritevoli da parte delle mamme di Alessandro e Matteo, un gesto che ha ricordato ancora una volta quanto il loro messaggio continui a generare responsabilità, consapevolezza e valore nelle nuove generazioni. “Questi sono i doni che Alessandro e Matteo continuano a lasciarci ogni giorno: ispirazione, impegno e responsabilità – ha dichiarato l’associazione – attraverso gli incontri con i ragazzi possiamo trasformare il dolore in un seme di crescita collettiva”.

All’incontro erano presenti anche alcuni volontari che rappresentano, a loro volta, altre realtà associative, come l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada (Afvs) di Bergamo e la nascente “Un Abbraccio per Alessio”, due partner con cui 2Nove9 sta costruendo percorsi significativi sul territorio.

L’appuntamento al Prealpi rappresenta una delle tante tappe del percorso che 2Nove9 porta avanti nelle scuole e nelle comunità, con l’obiettivo di diffondere la cultura della sicurezza stradale, l’educazione civica e il supporto alle vittime di incidenti. L’associazione desidera ringraziare studenti, insegnanti, le mamme di Alessandro e Matteo e, soprattutto, questi ragazzi che non ci sono più, perché grazie al loro ricordo continuano a generare legami straordinari e a farci incontrare giovani capaci, sensibili e determinati. Ragazzi che, una volta fuori dalla scuola, sapranno cambiare il mondo intorno a loro.

Perché questa è la forza e il valore di ciò che abbiamo condiviso.

