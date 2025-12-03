Città

SARONNO – Sabato pomeriggio, 6 dicembre, le vie del centro si animeranno per un evento natalizio davvero originale, pensato soprattutto per i bambini e le loro famiglie.

Una delle grandi novità del Natale 2025 saronnese è A spasso con Babbo Natale e… il Grinch, che vedrà come protagonisti due personaggi d’eccezione: il simpaticissimo Babbo Natale e l’irriverente Grinch. L’iniziativa è aperta a tutti, e sono invitati a partecipare anche gli amici a quattro zampe.

Ore 15: Ritrovo a Villa Gianetti (via Roma) per le iscrizioni e ritirare l’esclusivo kit natalizio.

Ore 15.30: Partenza da Villa Gianetti

Ore 16.30: Gran finale in piazza Libertà.

A rendere ancora più allegro il pomeriggio ci saranno i Musicanti di San Crispino e, al termine, una cioccolata calda per scaldare tutti i partecipanti.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’Amministrazione comunale. “La camminata del 6 dicembre è una delle novità pensate per questo Natale. Ci auguriamo una grande partecipazione di bambini, magari insieme ai loro amici a quattro zampe, per un pomeriggio di vera festa – ha dichiarato l’assessora comunale alla Cultura, Maria Cornelia Proserpio – Un ringraziamento sincero va a tutte le associazioni che stanno lavorando dietro le quinte per la riuscita dell’evento, e al Gruppo Rezzonico Auto che lo ha sponsorizzato”.

L’evento è organizzato dall’Amministrazione in collaborazione con il Gap Saronno, Running Saronno e la Pro Loco, con il supporto di Duc, Confcommercio e Saronno servizi.

