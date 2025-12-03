Città

SARONNO – Dopo le polemiche seguite alla decisione di Regione Lombardia di chiudere definitivamente il Punto nascita dell’ospedale di Saronno, interviene l’associazione Saronno Point, storicamente impegnata nel sostegno al nosocomio e nel trasporto gratuito dei pazienti. Il vicepresidente Mario Busnelli invita a non trasformare il confronto in un attacco continuo alla struttura: “Più ci si accanisce contro l’ospedale, più si manca di rispetto verso chi ci lavora”.

Busnelli riconosce le criticità del presidio di piazza Borella, segnato in passato anche da scelte discutibili, ma sottolinea il lavoro in corso per rilanciare la struttura: “Ci sono progetti, investimenti e nuove professionalità che stanno arrivando. In tanti ospedali esistono punti deboli, ma a Saronno sembra che si metta sempre in luce solo il negativo”.

Il volontario, consapevole di andare controcorrente, invita a valorizzare i segnali positivi: “Riceviamo spesso messaggi di pazienti soddisfatti. La positività è essenziale per costruire idee nuove. Protestare è legittimo, ma la protesta fine a sé stessa non risolve”.

Saronno Point da anni sostiene concretamente l’ospedale attraverso raccolte fondi, iniziative benefiche e l’acquisto di macchinari. I volontari garantiscono inoltre un servizio di accompagnamento per chi ha difficoltà negli spostamenti verso reparti, altri ospedali o centri di analisi. Un impegno che, conclude Busnelli, “merita rispetto così come il lavoro quotidiano di chi opera nel nostro nosocomio”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09.

0212025