SARONNO – Il campo di baseball di via Ungaretti sarà completamente rinnovato per diventare una delle poche strutture lombarde omologate per il baseball ciechi e ipovedenti. L’impianto potrà così ospitare anche partite ufficiali ed eventi di questa disciplina. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Inox Team Saronno, Amministrazione comunale e Hurricane, la formazione campione d’Italia nella quale milita il saronnese Giuseppe Rosafio.

L’intervento prevede la trasformazione delle superfici in erba nelle tradizionali corsie in terra rossa, indispensabili per consentire agli atleti non vedenti di orientarsi durante le fasi di gioco. L’opera, finanziata dal Comune con circa 25 mila euro, permetterà anche di adeguare il campo agli standard del baseball tradizionale delle categorie superiori.

“È un progetto nel quale abbiamo creduto fin da subito – afferma comunale l’assessore allo sport Mauro Lattuada – Vogliamo mettere la squadra che disputa il campionato per ciechi e ipovedenti nelle condizioni di giocare anche a Saronno, valorizzando uno sport che rappresenta inclusione e socialità. Al tempo stesso, il campo sarà pronto anche per le categorie maggiori del baseball”.

Soddisfatto anche il presidente della Inox Team, Massimo Rotondo: “Abbiamo sempre accolto con piacere gli Hurricane e questo intervento, seppur significativo, è realizzabile in tempi brevi. L’obiettivo è completare i lavori entro la primavera, in vista della nuova stagione”.

(foto archivio: allenamento baseball non vedenti al campo di via Ungaretti. Ora la struttura sarà sistemata per accogliere partite ufficiali)

03122025