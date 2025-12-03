Saronno, rubato fregio in vetro al cimitero, l’amarezza sui social: “Ci dobbiamo abituare a queste barbarie?”
3 Dicembre 2025
SARONNO – Tornano le segnalazioni di furti al cimitero, con un nuovo episodio che riaccende l’attenzione su un fenomeno che da tempo colpisce le lapidi. A raccontare quanto accaduto è stato un cittadino che ha scelto la pagina Facebook “Sei di Saronno se” per condividere pubblicamente la propria amarezza: “Amareggiato. Pochi giorni fa al cimitero di Saronno è stato rubato da ignoti il fregio in vetro a forma di fiamma della lampada votiva sulla lapide di mamma; mesi fa furono rubati i fiori dalla lapide di papà. Sono consapevole che non è una novità ma ci dobbiamo per forza abituare a queste incivili barbarie ?”.
Il post ha raccolto diverse risposte da parte dei saronnesi: c’è chi condanna il gesto, definito irrispettoso e inaccettabile. Dall’altro, proprio nella pagina Facebook in questi mesi si sono susseguite molte testimonianze di cittadini che hanno raccontato di aver subito episodi simili, tra furti di fiori, lampade votive e danneggiamenti alle lapidi, confermando come il problema sia tutt’altro che isolato.
