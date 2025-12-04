iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Si è svolta lo scorso fine settimana la Festa di Santa Caterina a Gornate Superiore, appuntamento molto sentito dalla comunità locale. Durante la celebrazione della messa è stato riproposto il tradizionale “rito del pallone”, gesto simbolico che esprime un augurio di buon auspicio per l’intera comunità e per l’anno che verrà.

A seguire, si è tenuta la consueta benedizione dei trattori, momento che coinvolge agricoltori e mezzi agricoli del territorio: una tradizione che invoca protezione sul lavoro nei campi e un raccolto favorevole.

L’Amministrazione comunale ha rivolto un ringraziamento al gruppo dei volontari che, con impegno costante, contribuisce ogni anno a mantenere viva questa ricorrenza. Un pensiero particolare è stato dedicato anche a don Maurizio Canti per la sua presenza attenta e a don Ambrogio Cortesi per il sostegno alla comunità.

(foto: alcuni immagini dalla festa di Santa Caterina che si è tenuta a Gornate Superiore)

04122025