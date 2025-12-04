Città

SARONNO – L’incontro Prima della Prima dedicato all’opera Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk: questo l’appuntamento che si terrà con il circolo La Bussola venerdì 5 dicembre alle 21 nella sala del Bovindo di Villa Gianetti, in via Roma 20 a Saronno. L’appuntamento mira a introdurre il pubblico al capolavoro di Dmitrij Šostakovič che il 7 dicembre inaugurerà la stagione del Teatro alla Scala.

A condurre il percorso sarà Giosuè Ceriani, conosciuto per la sua capacità narrativa, accompagnato al pianoforte da Simone Cereda. Insieme guideranno i partecipanti alla scoperta di un’opera osteggiata da Stalin e oggi nuovamente al centro dell’attenzione nel cinquantesimo anniversario della morte del compositore. Per approfondire i contenuti è disponibile il Dossier preparato dagli organizzatori, consultabile tramite il link fornito dall’associazione.

Gli appuntamenti culturali non finiscono qui. Domenica 14 dicembre alle 16, all’auditorium Aldo Moro, tornerà Luca Frigerio con una nuova storia dedicata al patrono di Milano, Sant’Ambrogio. Un incontro pensato per offrire spunti, narrazioni e curiosità legate a una figura fondamentale per la tradizione religiosa e civile della città. Ulteriori dettagli saranno resi noti nei prossimi giorni.

