Città

SARONNO – È la vasca dei primi galleggiamenti, delle bolle in acqua, dei corsi baby che hanno avvicinato al nuoto generazioni di bambini saronnesi. La vasca piccola interna della piscina comunale è un ambiente di 5×10 metri, profondo 1,15, progettato per accompagnare i più piccoli nelle prime esperienze in acqua e oggi completamente rinnovato dopo il restyling dell’estate 2025.

L’impianto di via Miola, inaugurato nel 1974, include la vasca piccola sin dall’origine. Nel 2007 l’intero complesso è stato oggetto di una ristrutturazione completa, che ha interessato anche la vasca interna in cui tanti bambini muovono i primi passi natatori.

Secondo la scheda tecnica ufficiale, la vasca piccola coperta e riscaldata, è utilizzata tutto l’anno per corsi, attività scolastiche e percorsi di avviamento. Qui si svolgono i corsi “Nuoto Baby”, dedicati ai bambini dai 40 mesi ai 6 anni, organizzati in gruppi omogenei e con lezioni di 45 minuti. Lo spazio è impiegato anche per i corsi di acquaticità, per chi muove i primi passi nel nuoto e, in parte, per chi segue i percorsi dedicati ai “fobici”, sempre con numeri ridotti per garantire un ambiente sicuro e accogliente.

La vasca viene inoltre utilizzata da scuole, associazioni e gruppi sportivi attraverso convenzioni e affitti concordati con la reception.

Nell’estate 2025 Saronno Servizi ha realizzato un intervento mirato da circa 30 mila euro per rinnovare pavimentazione, bordo vasca e sistemi di sfioro, con l’obiettivo di migliorare sicurezza e comfort e ridurre consumi e dispersioni. Un tassello di un piano più ampio di cura costante dell’impianto, pensato per mantenere alta la qualità dei servizi offerti a bambini, famiglie e nuotatori di ogni età.

QUI L’INTERO CALENDARIO DELL’AVVENTO 25

Questa è la puntata odierna del calendario dell’Avvento di ilSaronno, un progetto che anche quest’anno propone ai lettori un racconto quotidiano dedicato alla storia della piscina comunale, inaugurata nel 1974 e diventata un luogo di sport, incontri e memoria condivisa. L’iniziativa prosegue il percorso culturale avviato nelle edizioni precedenti, che hanno portato alla scoperta della poesie dialettali di Giuseppe Radice nel 2021, del Museo della Ceramica Gianetti nel 2022, del Mils – Museo dell’Industria e del Lavoro del Saronnese nel 2023 e del gruppo fotografico Agorà Saronno nel 2024. Quest’anno calendario prende forma grazie alla collaborazione di appassionati, studiosi, volontari e realtà culturali del territorio che hanno contribuito con materiali, testimonianze e approfondimenti per raccontare oltre mezzo secolo di attività della struttura. Quest’anno il progetto è sostenuto da Saronno Servizi, che rinnova il proprio impegno nel valorizzare la storia e l’identità cittadina attraverso iniziative semplici, accessibili e pensate per tutta la comunità.

