Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Visto il grande successo delle scorse edizioni, torna a grande richiesta a Caronno Pertusella per il quarto anno consecutivo il villaggio di Babbo Natale che animerà con una grande atmosfera natalizia il cinema di via Adua sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 dicembre.

L’evento, organizzato dal cinema di Caronno Pertusella, aprirà le porte dalle 16 alle 18, orario durante il quale grandi e piccini potranno incontrare Babbo Natale per scattarsi una foto insieme, riscaldarsi negli stand gastronomici a tema invernale con frittelle dolci e la cioccolata calda e scoprire come funziona una fabbrica di giocattoli con vari laboratori dedicati ai bambini. Poco dopo l’aperitivo dedicato, invece, ai più grandi in programma verso le 17.30, il villaggio natalizio di via Adua si illuminerà ancor di più con lo spettacolo di musica, luci e colori che vedrà Babbo Natale impegnato nell’accensione del grande albero di natale. Per partecipare l’ingresso avrà un costo di sette euro a bambino.