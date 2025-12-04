SARONNO – SEREGNO – Metà mattina, un treno mezzo vuoto, un giovane sul piano superiore del vagone mette in mostra le parti intime e compie atti osceni davanti ad alcuni viaggiatori tra cui due trentenni. È quanto accaduto l’altro giorno sul treno regionale delle 10,56 in partenza da Milano Lambrate e diretto a Saronno, quando due giovani pendolari hanno assistito a comportamenti non consoni da parte di un uomo all’interno di una carrozza del convoglio a due piani.

Una delle testimoni, 33enne residente a Cesano Maderno, racconta: “Quando ho notato quanto stava facendo sono rimasta turbata, infastidita e abbastanza scioccata”. Resasi conto della gravità della situazione, si è avvicinata a un’altra passeggera: “Mi sono seduta vicino a questa ragazza e le ho detto di fare attenzione, perché c’era un soggetto che stava facendo queste azioni. Mi ha detto che l’aveva notato anche lei”. Le ragazze, entrambe dirette al lavoro, per prima cosa hanno cambiato carrozza allontanandosi da quel giovane ben vestito.

Non solo. Hanno subito cercato e trovato il capotreno, segnalando la presenza dell’uomo anche per evitare “disavventure” ad altri passeggeri. Il ferroviere si è messo alla ricerca del viaggiatore esibizionista al piano superiore del vagone, ma senza esito: “Forse si è reso conto della nostra segnalazione e si è dileguato scendendo dal centro”.

Le due giovani non hanno sporto denuncia, ma hanno scelto di raccontare pubblicamente l’accaduto per lanciare un appello alla sicurezza: “Episodi di questo tipo vengono purtroppo segnalati sempre più frequentemente sui mezzi pubblici, alimentando un senso di insicurezza soprattutto tra le donne che viaggiano da sole”.

