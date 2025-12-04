Cronaca

CISLAGO / TRADATE – Mattinata complessa, quella odierna, sulla linea ferroviaria tra Saronno. Tradate e Varese, dove due episodi distinti hanno causato pesanti ritardi e modifiche alla circolazione.

A Cislago erano le 7.30, una donna di 53 anni è stata soccorsa in stazione: le forze dell’ordine stanno cercando di chiarire i contorni dell’accaduto, il 118 è stato attivato su segnalazione di una aggressione. La donna non è comunque appara in condizioni preoccupanti ed è stata trasportata con l’ambulanza all’ospedale di Tradate per accertamenti. L’episodio ha rallentato il traffico ferroviario, con ritardi medi di circa 30 minuti e la necessità, per Trenord, di cancellare alcune corse o far terminare i treni a Saronno.

Poco dopo si è verificato un ulteriore problema alla stazione di Tradate, dove un guasto a uno scambio ha richiesto l’intervento dei tecnici di Ferrovienord. Anche in questo caso la circolazione ha subito rallentamenti, con ritardi medi intorno ai 40 minuti e ulteriori variazioni ai percorsi dei convogli.

La somma dei due episodi ha reso particolarmente difficoltosa la mattinata dei pendolari, soprattutto nelle ore di punta, con ripercussioni per chi era diretto a Milano per motivi di studio o lavoro.

04122025