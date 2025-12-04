Gerenzano, la nuova comandante della polizia locale è Alessandra Posa: il Comune le dà il benvenuto
4 Dicembre 2025
GERENZANO – Cambio al vertice della polizia locale. In questi giorni la sindaca Stefania Castagnoli ha accolto ufficialmente in municipio la nuova comandante, Alessandra Posa, che subentra a Francesco Iuglio.
L’Amministrazione comunale ha espresso un sentito ringraziamento a Iuglio, che ha intrapreso un nuovo percorso professionale in un’altra realtà istituzionale, formulando i migliori auguri per i suoi futuri incarichi.
Contestualmente, il Comune ha dato il benvenuto alla nuova comandante Posa, sottolineando la fiducia nel suo contributo allo sviluppo del territorio e al rafforzamento del rapporto tra polizia locale, cittadini e istituzioni. “Rivolgiamo alla comandante i nostri più sinceri auguri di buon lavoro, certi che opererà con professionalità, disponibilità e spirito di servizio” è il saluto dell’Amministrazione.
(foto: la comandante Posa con la sindaca Castagnoli)
