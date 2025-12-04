Saronnese

GERENZANO – Cambio al vertice della polizia locale. In questi giorni la sindaca Stefania Castagnoli ha accolto ufficialmente in municipio la nuova comandante, Alessandra Posa, che subentra a Francesco Iuglio.

L’Amministrazione comunale ha espresso un sentito ringraziamento a Iuglio, che ha intrapreso un nuovo percorso professionale in un’altra realtà istituzionale, formulando i migliori auguri per i suoi futuri incarichi.

Contestualmente, il Comune ha dato il benvenuto alla nuova comandante Posa, sottolineando la fiducia nel suo contributo allo sviluppo del territorio e al rafforzamento del rapporto tra polizia locale, cittadini e istituzioni. “Rivolgiamo alla comandante i nostri più sinceri auguri di buon lavoro, certi che opererà con professionalità, disponibilità e spirito di servizio” è il saluto dell’Amministrazione.

(foto: la comandante Posa con la sindaca Castagnoli)

04122025