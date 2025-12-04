Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 3 dicembre, spiccano il colpo messo a segno in un negozio di biciclette a Lainate, il riconoscimento nazionale per il panettone del Punto Rosso Lazzaroni e il commovente ricordo degli studenti del Prealpi per Alessandro e Matteo. Completano la giornata il lutto per la scomparsa di Costante Paleardi e l’arrivo del Grinch tra le vie del centro di Saronno.