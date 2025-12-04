Città

SARONNO – Un momento per rimarcare l’importanza degli investimenti per le scuole, ricordare quanto fatto dall’amministrazione Airoldi e conclude con un invito a quella attuale ad essere più presente e tempestiva nella risoluzione dei problemi, nell’ascolto e nell’uso dei fondi.

Oggi, giovedì 4 dicembre, la lista civica ha organizzato una conferenza stampa con l’ex sindaco e capogruppo Augusto Airoldi e l’ex assessore ai lavori pubblici Francesca Pozzoli, che sono intervenuti sul tema degli interventi sugli edifici scolastici, tornando anche sulle criticità emerse nei giorni scorsi alla scuola media Leonardo da Vinci per le basse temperature in alcune aule e sulle accuse arrivate alla passata amministrazione.

“Non abbiamo mai risposto alle polemiche con le parole, ma con i fatti e i dati – ha esordito Airoldi – E i dati dimostrano che sulle scuole di Saronno gli investimenti ci sono stati, sono stati concreti e pianificati”.

https://www.facebook.com/share/v/1HALARjGo7/

Francesca Pozzoli ha tracciato un bilancio dei lavori realizzati nel corso del mandato, ricordando gli oltre 17 milioni di euro destinati agli istituti e il piano straordinario di manutenzione avviato attraverso l’accordo quadro. “Un nuovo metodo operativo basato su un unico soggetto incaricato dei sopralluoghi in tutti gli edifici scolastici, da cui è nato il “fascicolo di ciascun fabbricato”, strumento utile per definire nel dettaglio le necessità e stabilire le priorità tra interventi urgenti e opere strutturali. Piccoli interventi che hanno migliorato la qualità degli spazi che si sono aggiunti agli importanti investimenti strutturali.

Determinante, secondo l’ex assessore, il “confronto costante con dirigenti scolastici e responsabili della sicurezza per programmare i lavori compatibilmente con le attività didattiche e con l’organizzazione del Comune”. “Molti interventi – ha sottolineato – sono stati eseguiti nei fine settimana o durante le vacanze estive e natalizie, come la sostituzione dei radiatori. L’obiettivo è stato sempre quello di evitare disagi a studenti e docenti”.

https://www.facebook.com/share/v/1HSZhrSEwt/

Gli interventi negli anni hanno riguardato l’efficientamento energetico degli impianti, l’adeguamento delle centrali termiche, la sostituzione di caldaie e componenti, l’installazione di sistemi di telecontrollo, la riqualificazione di bagni e cortili, e l’installazione di nuove dotazioni come rastrelliere e piattaforme per la raccolta rifiuti. È stato ricordato anche il progetto di teleriscaldamento avviato per alcuni edifici scolastici.

A completare il confronto, anche una nota della lista Saronno Civica, che ha ribadito come “la priorità sia una sola: risolvere subito il problema perché i ragazzi possano tornare a studiare in ambienti confortevoli. Non ci interessano le polemiche, ci interessa la scuola”. Il gruppo ha respinto le accuse di presunta cattiva gestione da parte della precedente amministrazione, definendole “affermazioni prive di fondamento”, ricordando gli interventi realizzati su grandi opere come la riqualificazione del nido Candia e la costruzione della nuova scuola Rodari, portate avanti senza interrompere i servizi, e la gestione dell’emergenza grandinate di luglio 2023, che aveva colpito numerosi edifici scolastici, con la riapertura garantita di tutte le scuole a settembre. Dal 2022, secondo Saronno Civica, gli investimenti sulla manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole sono cresciuti di anno in anno “con risorse mai viste prima”.

Airoldi ha concluso togliendosi un sassolino dalle scarpe: “Le risorse dei bandi sono vincolate e non possono essere utilizzate per altri scopi. Dire che quei fondi per Palazzo Visconti potevano essere destinati alle scuole non corrisponde al vero. In campagna elettorale può capitare di dire una cosa del genere, ma quando lo sostiene qualche membro della maggioranza attuale diventa preoccupante”.

In chiusura, l’invito all’amministrazione comunale: “Concludo con un sommesso invito, che spero non offenda nessuno. Vorremmo invitare l’amministrazione a una maggior attenzione alle scuole, al personale e agli studenti. Recarsi nelle scuole per vederle di persona la situazione degli spazi è essenziale per una buona amministrazione. Servirebbe poi più attenzione anche per i fondi: quelli per il diritto allo studio sono stati approvati ma non ripartiti, e quelli per il sostegno psicologico, sappiamo quanto sono necessari, non sono stati ancora assegnati. Invitiamo l’amministrazione, ciascuno con il suo ruolo e senza offendere nessuno, a voler dedicare maggior attenzione al mondo della scuola”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09